Halve Maan Diest opent nieuwe speeltuin: de Ravotburcht 

Gedeputeerde An Schevenels (openVLD) kwam de Ravotburcht vandaag openen: " we hebben veel meer schommels, een grote klimpartij, nieuwe glijbanen en alles is inclusief ingericht. Naast het openluchtzwembad een nieuwe troef voor ons provinciedomein. Sinds corona zien we dat de provinciedomeinen nog vaker dan vroeger bezocht worden, zeker ook om te wandelen. We zetten dan ook extra in op natuurbeleving. Volgende week opent ook de vernieuwde brasserie de Badmeester. We investeren wel degelijk in de provinciedomeinen"