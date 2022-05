Immanuel Warnier uit Waardamme verzamelt al 20 jaar objecten van Club Brugge: "Club vroeg mij al om mee te werken aan museum in hun nieuwe stadion"

Intussen verliet Immanuel zijn appartement in Sint-Kruis (Brugge) en verhuisde naar een groter huis in Waardamme, bij Oostkamp. “Speciaal om dit museum in te kunnen richten en mijn droom te realiseren", lacht hij. Mijn privémuseum is op mijn zolder. Maar is alleen toegankelijk voor vrienden, familie en oud-spelers. Club Brugge vroeg mij wel al of ik mee wil werken aan hun museum in het nieuwe stadion, maar ik twijfel nog.”



Immanuel is er, hoe kan het ook anders, alvast van overtuigd dat Club zondag de titel pakt tegen Antwerp.