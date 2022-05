India verbiedt export van tarwe, prijzen dreigen wereldwijd nog verder op te lopen

India heeft met onmiddellijke ingang de export van tarwe verboden. India, de op een na grootste tarweproducent ter wereld, had eerder dit jaar juist aangekondigd om een recordaantal tarwe uit te voeren, nu de uitvoer vanuit Oekraïne door de oorlog zo goed als onmogelijk is. Maar door de sterk stijgende prijzen en de extreme hitte is de voedselzekerheid in India zelf in gevaar, zegt de regering.