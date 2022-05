Vocal coaching, rust en "liefde geven": zo beleeft Jérémie de laatste uren voor de grote Songfestivalfinale 

Zijn halve finale heeft Jérémie naar eigen zeggen niet meer herbekeken of geanalyseerd. "Ik zing mijn liedje niet altijd zoals in de studioversie. Elke dag is anders, ik zing spontaan", aldus Makiese. Zijn indruk na de repetities voor de finale? "Of er nu 50 of 2 landen meedoen, niets verandert voor mij. Ik wil gewoon mijn liedje zingen, fun hebben en liefde geven aan de mensen."

Jérémie is inderdaad erg geliefd hier in Turijn; bij het publiek, fans en de pers. En ook bij de andere delegaties. Vooral met de zanger van Azerbeidzjan heeft onze kandidaat een vriendschap ontwikkeld. "Hij is een goeie vriend van mij. Hij heeft mij ook uitgenodigd in zijn land. Er is iets speciaals tussen ons. We hebben dezelfde vibes, plezier, hetzelfde leven."