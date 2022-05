Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemt corona-uitbraak in zijn land "grote ramp"

De bevolking van Noord-Korea is niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Er is ook nauwelijks testmateriaal beschikbaar en ziekenhuizen kampen met tekorten aan medicijnen. Mogelijk heeft een deel van de bevolking wel natuurlijke immuniteit opgebouwd tegen het virus, want vermoedelijk heeft het land meer coronagevallen gehad dan het regime heeft toegegeven. Dat in 2,5 jaar niemand het coronavirus zou hebben opgelopen, in een land met meer dan 25 miljoen inwoners, is algemeen altijd in twijfel getrokken.