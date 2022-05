Politie neemt auto's in beslag van gevaarlijke straatracers tijdens trouwstoet in Mechelen

Later op de middag komen nog meldingen, nu van een trouwstoet in de Veldenstraat waar ook Bengaals vuurwerk wordt ontstoken. De eerder aangemaande chauffeurs maken deel uit van deze stoet. Op de Veemarkt halen de betrokken bestuurders mekaar aan overdreven snelheid in, zeggen getuigen. Ook via het ANPR-cameranetwerk kan de politie overtredingen vaststellingen.