Heeft Oekraïne slag om stad Charkov gewonnen? Russische troepen trekken zich terug, zeggen analisten

"De Russische troepen worden al een hele week lang teruggedrongen uit Charkov", zegt collega Tom Van De Weghe. "Ze hadden de stad omcirkeld en bestookten die met zware artillerie. Maar het Oekraïense tegenoffensief is succesvol gebleken. We zien dat Russische soldaten zich terugtrekken naar de Russische grens, waardoor Charkov buiten het bereik is komen te liggen van Russisch zwaar geschut. Geleidelijk zien we ook inwoners terugkeren naar huis. Na Kiev is Charkov de tweede grote stad die de Russen niet lijken te kunnen veroveren."