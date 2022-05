Sluikstorter op heterdaad betrapt in Machelen: "Neem alles mee of ik bel de politie"

Aan het wachtbekken in Machelen is vrijdagochtend een sluikstorter op heterdaad betrapt door een lid van Natuurpunt. “Ik was op ronde voor een controle aan het wachtbekken toen ik aan de bareel op de man stootte”, vertelt Dirk. “Hij was gewoon openlijk bezig met het uitkappen van 2 zakken steengruis en dakpannen. Het is nochtans vlakbij een drukke straat. Ik heb hem de keuze gelaten: ofwel ruimde hij alles meteen op of anders belde ik de politie. Hij heeft even tegengeprutteld: "Allez meneer, dat is toch geen vuil...". Maar er is gelukkig niet veel discussie geweest, ook al omdat hij zag dat ik foto’s aan het nemen was. Hij heeft alles opgeraapt, in de zakken gestoken en is weggereden.”