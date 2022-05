BEKIJK: Jérémie Makiese "pakt heel mooi de hoge noten" tijdens de finale van het Songfestival

Noorwegen is een van dé sensaties van deze editie. Subwoolfer is een band met twee anonieme knalgele wolven, met al even anonieme dansers in gele morphsuits. Al zijn er wel allerlei theorieën over wie er onder de maskers schuilt. Ook in Noorwegen is er een nationale zoektocht geweest naar hun identiteit.



Het nummer is aanstekelijk, heeft een absurde tekst "Give that wolf a banana" en een strakke choreografie. "Het is goed gedaan, maar het slaat nergens op, maar da's goed, want dit is het Songfestival", vat commentator Peter Van de Veire het samen.