Tekort aan personeel: vandaag geen treinen tussen Mechelen en Sint-Niklaas

Op de spoorlijn Mechelen-Puurs-Sint-Niklaas rijden al de hele dag geen treinen, omdat er een tekort aan treinbegeleiders is. In de plaats worden bussen ingelegd. Dat laat NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman weten. Morgenochtend vroeg moet duidelijk zijn of er morgen wel treinen kunnen rijden op de lijn.