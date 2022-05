UGent begeleidt volksraadpleging over fusie in Wellen

Wat de burgers zullen antwoorden, kan nog niemand inschatten. "Het is niet zo dat een fusie echt leeft in de straten van Wellen. De mensen zijn er niet echt mee bezig. Het is vooral in de gemeenteraad dat er veel over gesproken wordt", vertelt Punie lachend.

Het Belang van Limburg noemde eerder Alken en Kortessem als mogelijke gemeenten om mee te fuseren, maar daar gaat dit referendum niet over. "Het is enkel de bedoeling om aan de burgers duidelijk te maken wat een fusie voor Wellen zou betekenen en om te polsen naar wat de mensen er over denken."