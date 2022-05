Verkiezingen in Libanon: kan het land nog gered worden van de totale afgrond?

Vraag is hoe groot de opkomst zal zijn bij de verkiezingen. Veel soennitische kiezers weten niet voor wie ze moeten stemmen nu hun voormalige premier en boegbeeld Saad Hariri niet meer deelneemt. Na zondag zal blijken of Hezbollah haar invloed nog kan vergroten. Hezbollah is als (sjiitische) politieke partij niet groot, maar het heeft veel macht in het land als enige gewapende militie. Ook politiek kan het toch z'n stempel drukken omdat het mee in de meerderheid zit in het parlement.

Als die meerderheid met Hezbollah nog kan uitbreiden, krijgt de organisatie mogelijk nog meer greep op het land. Hezbollah vecht in buurland Syrië mee met president Assad en heeft in het zuiden van het land al meermaals een oorlog uitgevochten met dat andere buurland Israël. Zet de verkiezingsuitslag in Libanon de fragiele evenwichten in de hele Arabische regio nog meer onder druk? Als het tot een uitbarsting komt in het Midden-Oosten, zijn de golven van het geweld altijd voelbaar tot ver daarbuiten.