Is Congo 25 jaar na de revolutie echt bevrijd? "Het beleid is een mislukking"

Die Congolese lente is een nieuwe wind in Congo. "We werden geïnspireerd door andere jongerenbewegingen in Afrika, zoals in Senegal en Burkina Faso", vertelt Rebecca. Ze is moedig en wordt vaak opgepakt. Er vallen doden, ook bij protest van andere burgerbewegingen en van de lekenbeweging in de Kerk. Maar uiteindelijk, in 2018, schrijft Joseph Kabila dan toch verkiezingen uit en komt hij niet meer op. Tot ieders verbazing, ook die van de twee jongeren uit Goma, wordt Felix Tshisekedi de nieuwe president. "Ik was opgelucht en hoopte op een nieuwe wind", zegt Rebecca. Samen met haar vrienden van Lucha houdt ze de vinger aan de pols. Twee jaar later staat de barometer al opnieuw in het rood: "het beleid is een mislukking".