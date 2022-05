Aalst spot met het Ros Beiaard van Dendermonde en organiseert een eigen ommegang: Ros Balatum

De vete tussen Aalst en Dendermonde bereikte gisterenmiddag een nieuw hoogtepunt toen het Ros Balatum zijn intrede maakte in de Ajuinenstad. Op zondag 29 mei rijdt het Dendermondse Ros Beiaard na twaalf jaar nog eens uit en dat konden ze in Aalst niet laten liggen. Twee weken voor de traditionele Ros Beiaardommegang, organiseerde Aalst een parodie: een "Wore Perenommeganck". Zo'n 1.000 toeschouwers volgden de stoet van het Vredesplein naar de Grote Markt.

Er waren opvallend ook veel Dendermondenaars aanwezig. In de stoet liep zelfs het schepencollege van Dendermonde mee, om kopvlees uit te delen, een streekspecialiteit van daar. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) genoot zichtbaar van de rivaliteit: "De vete tussen Aalst en Dendermonde, dat is het schoonste dat er is. Het gaat al vele eeuwen terug. Dat heeft ook niets met een paard te maken. Maar, beste Aalstenaars, ik geef je een goede raad, blijf toch maar van dat kopvlees."