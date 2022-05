"Geïrriteerde" bestuurder rijdt Belgische wielertoeristen aan in Nederland, 72-jarige man is gewond

"Kennelijk was er een bestuurder geïrriteerd over het feit dat die fietsers op de hoofdrijbaan waren. Hij haalde volgens de wielrenners de groep in en begon te claxonneren", doet Luijten verder het verhaal. "Vooraan de groep is hij weer naar rechts gestuurd en daarbij zou hij twee fietsers geraakt hebben die dan ten val zijn gekomen. Een van hen is 72 jaar en had in ieder geval een breuk, wat kneuzingen en schaafwonden. De tweede gekwetste is er iets minder erg aan toe."