BEKIJK - Oekraïense band smokkelt politieke boodschap binnen op Songfestival: "Help Marioepol, help Azovstal"

Een opvallend moment tijdens de finale van het Songfestival: aan het einde van het optreden van de Oekraïense band Kalush Orchestra vroeg zanger Oleg Psjoek steun voor zijn land, dat momenteel in oorlog is met Rusland. "Help Oekraïne en Marioepol, help Azovstal!", was te horen. Een politieke boodschap dus, iets wat volgens het wedstrijdreglement verboden is. Bekijk het fragment hier.