Buurtwerk 't Lampeke in Leuven viert 50ste verjaardag: "Er is nog steeds armoede in de wijk"

In de jaren '60 al begonnen 2 paters met een buurtwerking. Later sloten linkse studenten aan om te helpen. Officieel begon de buurtwerking in 1970 onder de naam 't Lampeke. De paters verlieten de werking. Door de jaren heen bleef 't Lampeke verder werken en vooral uitbreiden.

Adjunct coördinator Lieven Verlinden benadrukt dat 't Lampeke alle mensen helpt uit de buurt "van geboorte tot koffietafel": "We werken tegen armoede en sociale uitsluiting met allerlei activiteiten. Daarnaast zijn we ook een drukkingsgroep: we streven naar verandering van beleid zodat iedereen gelijke kansen krijgt. We hebben een sociaal restaurant, kinderopvang, jongeren en seniorenwerking."