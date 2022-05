Christendemocraten en groenen op winst in Noordrijn-Westfalen

De deelstaatverkiezingen in Noordrijn-Westfalen werden beheerst door federale thema's: de houding van Duitsland tegenover Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne en de dalende koopkracht. Het lijkt erop dat de ietwat weifelende houding van kanselier Scholz tegenover Rusland en met betrekking tot wapenleveringen aan Oekraïne hem niet in dank zijn afgenomen door de kiezer.

De groene ministers in de regering van Scholz, Annalena Baerbock en Robert Habeck, zijn wél populair. Zij nemen heldere standpunten in tegen Rusland en vóór wapenleveringen aan Oekraïne en lijken daarvoor nu te worden beloond in Noordrijn-Westfalen.

Bovendien leggen de groenen een verband tussen minder afhankelijkheid van duur Russisch gas en meer inzetten op hernieuwbare energie.