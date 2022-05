Rioolwater testen op virussen lijkt blijver: "Je kunt zo zelfs 1 of 2 besmettingen in een heel gebouw opsporen"

"In rioolwater vind je het Sars-Cov-2-virus (corona, red.) terug wanneer je ernaar zoekt, omdat het virus ook via de uitwerpselen wordt uitgescheiden", legt viroloog Marc Van Ranst uit in "De ochtend" op Radio 1. "Meer nog: we zien dat de piek in infecties eigenlijk eerst te zien is in het rioolwater, nog vóór het bijvoorbeeld met contactopsporing duidelijk wordt dat in een bepaald appartementsgebouw of bepaalde wijk een epidemie aan het beginnen is."