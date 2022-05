Gentse wijk deelt drie bootjes met de bewoners en kwetsbare groepen

"Ook ervaren schippers kunnen worden ingezet", legt Lieven uit. "We gaan een aantal open vaardagen per seizoen voorzien. Dan liggen de bootjes gewoon aan de kade met een schipper die hen kan rondvaren. Dat is zowel voor toevallige passanten, alsook voor kwetsbare groepen. Alleen die laatste zullen weten wanneer die momenten zullen doorgaan via de kanalen van Rap op Stap, een reisbureau voor mensen die het minder breed hebben."

"Tot slot willen we ook de mensen die minder mobiel zijn van het water laten genieten", gaat Lieven verder. "Omdat zij zelf niet kunnen varen, kunnen wij een schipper voorzien. Daarnaast willen we in de toekomst ook langdurig werklozen aan het werk zetten die eens kunnen gaan varen met vier bejaarden uit de buurt."