Vaders van gokverslaafde zonen getuigen: "Het begin leek onschuldig, maar het kwaad was geschied" 

Zijn zoon was 19 toen hij voor het eerst in aanraking kwam met gokken. "Het begon heel onschuldig onder vrienden. Maar ik was erg verontrust en had door dat er meer aan de hand was", getuigt vader Ceyssens. Door e-mails en rekeningsafschriften te controleren, kwam hij te weten dat zijn zoon almaar meer ging gokken. Het escaleerde. "Ik zag dat hij zijn spaarcenten aan het opdoen was", vertelt Ceyssens.