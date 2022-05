Gloednieuw standbeeld Britse oud-premier Thatcher met eieren bekogeld

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het standbeeld van Thatcher in de buurt van het parlementsgebouw in Londen zou worden geplaatst, maar dat zagen de lokale autoriteiten daar niet zitten, uit vrees voor protest en beschadigingen. In 2002 was al eens een marmeren standbeeld van Thatcher met een cricketknuppel bewerkt. "Een daad van satirische humor", zei de dader toen. Hij kreeg drie maanden cel van de rechter.

Het bronzen beeld van de Britse oud-premier kwam uiteindelijk in haar geboorteplaats Grantham terecht.

Margaret Thatcher was premier van het Verenigd Koninkrijk van 1979 tot 1990. Ze gold als een harde tante en kreeg de bijnaam "the iron lady" (de ijzeren dame, red.). Tijdens haar bewind brak de conservatieve premier de macht van de vakbonden tijdens de mijnwerkersstakingen van de jaren 80 en trok ze ten oorlog tegen Argentinië over de Falklandeilanden.

Door de enen werd ze verguisd wegens haar onverzettelijkheid en haar conservatieve politiek, door de anderen werd ze geprezen als groot leider. Dat ze controversieel was, bleek toen het lied "Ding dong, the witch is dead" populair werd toen ze in 2013 overleed.