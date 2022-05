Het "strand van Hofstade" lokte dit zonnige weekend meteen 4.500 zwemmers

Het openingsweekend van het strand van Hofstade was meteen een voltreffer. Zaterdag kwamen 1.000 zwemmers naar het strand en de zwemvijver op het domein van Sport Vlaanderen in Zemst. Zondag was goed voor 3.500 bezoekers. Domeinverantwoordelijke Bram Luyten spreekt over een rustige en aangenaam start. "Er waren meteen heel wat bezoekers, maar geen full house. We kunnen tot 6.000 mensen aan. Alles verliep hier vrolijk, zomers en in goede sfeer, er was geen enkel incident."