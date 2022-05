Jongeman (25) overleden nadat hij hond had proberen te redden in Gentse Ringvaart

De vader van de jongeman was zijn zoon aan het opleiden tot binnenschipper, vertelt hij. “Ik was van mijn 16e tot 37e binnenschipper, daarna was ik jarenlang vrachtwagenchauffeur. Afgelopen jaar had ik beslist om opnieuw binnenschipper te worden. Mijn zoon was als kind steeds al gelukkig op het schip, en had besloten in mijn voetsporen te treden. Afgelopen 1 maart was hij met zijn opleiding begonnen, na twee jaar zou hij kapitein zijn. Ik heb opnieuw een schip gekocht, en de voorbije drie maanden hebben we samen 17 reizen gemaakt. Hij deed het enorm graag."