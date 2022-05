Koorts stijgt in Dendermonde, twee weken voor Ros Beiaardommegang

Volgende week zondag is er een laatste oefensessie in Dendermonde en dan is de stad er klaar voor. “Wij verwachten minstens 100.000 bezoekers” bevestigt burgemeester Piet Buyse. “We hebben er 12 jaar op gewacht door corona, en als het weer nu nog meewil, dan wordt het een onvergetelijke dag."



Ook korpschef Patrick Feys is er gerust in. “We hebben het scenario al een aantal keer doorlopen en het laten bekijken door collega’s van andere politiezones. Daar hebben we nog wat tips gekregen, maar voor 95 procent is alles nu al klaar. We blijven de mensen wel proberen overtuigen om te voet of met de fiets te komen. Er zijn voldoende fietsparkings voorzien die beveiligd zijn. Wie toch met de auto komt, kan terecht op de parkings en de shuttlebussen nemen naar het centrum. Als de stad vol zit dan gaan we helaas moeten afsluiten, en laten we ook geen voertuigen meer toe op de parkings.