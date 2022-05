Nieuw wereldrecord padel gevestigd in Hasselt: 28 uren, 12 minuten en 16 seconden

Vanaf zaterdagochtend om 7u stonden de vier heren op het veld, tot meer dan 28 uur later op zondagmiddag. En er waren wel wat moeilijke momenten geeft Kobe Heleven, één van de recordhouders, toe: "Iedereen had wel wat momenten waarop het even moeilijk werd. Voor mij was dat rond het vierde uur spelen, toen sloeg ik mijn enkels om en moest ik de pijn verbijten om te blijven spelen. Gelukkig hadden we een team van kinesisten, diëtisten en dokters om ons fit te houden."