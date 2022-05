Nieuwe VRT NU-podcast “Charles, eindelijk koning”: voor welke uitdagingen staat de Britse troonopvolger?

Het is nu een los verband van 54 landen, meestal oud-kolonies (maar niet allemaal, bv. Rwanda). De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een secretaris-generaal, op dit moment barones Patricia Scotland. Het hoofd van de Commonwealth is de Queen. Dat is vooral een symbolische functie, maar het is er wel eentje met veel invloed. De titel is niet erfelijk, maar in 2018 is de Queen erin geslaagd om prins Charles bij alle lidstaten te doen aanvaarden als haar opvolger.