Noodcentrale 101 kan live camerabeelden van lokale politie in Ninove volgen

Exacte cijfers heeft de dienst voorlopig nog niet over hoeveel incidenten er op deze manier opgelost zijn. “Wel zijn er enkele concrete voorbeelden die we hebben”, zegt De Paepe. “Zoals het incident waarbij een man gevonden werd op straat. Er was ons gemeld dat deze man gevallen zou zijn. Wanneer we dan de beelden van ervoor bekeken zagen we echter dat die man een slag in het gezicht gekregen had waardoor hij gevallen was. Daardoor wisten we ook dat we naar een dader op zoek moesten die anders nooit gevonden zou zijn. We kunnen beelden tot drie uur voor een incident bekijken wat ons enorm helpt met eventuele daders in beeld te brengen en op te sporen.”

Het project is volledig gerealiseerd met de budgetten van de Federale Politie met een kleine investering van de lokale politie voor de technische aansluiting. Volgens de Paepe wordt geen software voor gezichtsherkenning gebruikt bij het analyseren van de beelden.