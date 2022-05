Oekraïners zien hun land Songfestival winnen: "Onze moed maakt indruk op de wereld, onze muziek verovert Europa"

"Onze moed maakt indruk op de wereld, onze muziek verovert Europa", reageerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski op sociale media. "Volgend jaar zal Oekraïne gastland zijn voor het Eurovisiesongfestival". Of dat zal kunnen gebeuren, is op dit moment uiteraard nog heel onzeker. Dat een land in oorlog het Eurovisiesongfestival wint, is een ongekend gegeven. Zelenski toont zich in zijn reactie optimistisch. "Ik ben ervan overtuigd dat het geluid van de overwinning ook in de strijd met de vijand niet ver meer is."