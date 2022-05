Opvangcentra in Limburg openen de deuren voor bezoekers: "Zo zie je het echte leven in een opvangcentrum"

Adjunct centrum manager, Linda, van het noodopvangcentrum in Houthalen-Helchteren vertelt over de opzet van de opendeurdag. "We ontvangen vandaag mensen die meer over het centrum en onze werking te weten willen komen. We organiseren rondleidingen, animatie en onze bewoners hebben lekkere hapjes voor iedereen voorzien. Door deze opendeurdag kunnen mensen met hun eigen ogen zien hoe het echte leven in een opvangcentrum is.