Opvangcentrum Sijsele zoekt tien medewerkers

Momenteel staan in de zorgsector bijna 7.000 vacatures open, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de VDAB. Ook de 56 medewerkers van het centrum in Sijsele willen tijdens de opendeurdag meteen ook een oproep lanceren. Ze zijn namelijk op zoek naar tien nieuwe collega’s. Centrummanager Sophie Roobrouck: "Ik denk dat wij zoals in veel sectoren in de sociale sector een beetje het slachtoffer zijn van een personeelskrapte. We zoeken nu 1 onthaalmedewerker en een 9-tal dagbegeleiders. Zij volgen de mensen van dichtbij op. Kijken of ze alle info hebben gekregen. Zorgen dat onze bewoners uitleg krijgen als ze willen werken. Checken of de kinderen naar school kunnen gaan. Daarnaast zijn er ook algemene taken, zoals permanentietaken.