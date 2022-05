Paul uit Merchtem kocht nieuwe wagen om naar UZ Brussel in Jette te rijden voor niets

Paul is in 2018 gestopt in de lokale politiek als schepen in Merchtem. Toch wou hij zich blijven inzetten voor de Mechtemnaren. "Zo ben ik in 2019 begonnen met vrijwilligerswerk bij de mindermobielencentrale (MMC) van Merchtem. Ik vervoer Merchtemnaren naar de ziekenhuizen in Asse, Dendermonde, Aalst,en het UZ in Jette.”