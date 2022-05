Peuter (2) overleden na trap van paard in manège in Lier, parket: "Alles wijst op tragisch ongeval"

"Een jongetje van twee en een half jaar was gisterenavond met zijn ouders in een manège in Lier. De jongen is op een gegeven moment heel even aan de aandacht van de ouders ontsnapt en heeft dan een trap gekregen van een paard dat in de buurt stond", zegt Lieselotte Claessens van het parket. "Het incident gebeurde rond tien uur gisterenavond. De jongen is nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar overleden."