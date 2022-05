Oekraïne heeft het Songfestival gewonnen, wat nu? "Dit is een ongekende situatie"

Het is bij het Eurovisiesongfestival een regel en de evidentie zelve: het land dat wint, organiseert het jaar erop zelf de liedjeswedstrijd. De uitzonderingen daarop zijn op één hand te tellen: in 1971 won Monaco bijvoorbeeld, maar in de piepkleine staat werd geen geschikte locatie gevonden voor de editie van 1972. De Britse openbare omroep nam toen maar de organisatie op zich en het circus trok naar Edinburgh.

"Maar dat een land in oorlog wint, dat is een ongekende situatie", zegt Sietse Bakker, lid van de Eurovisie-stuurgroep en producer van het Songfestival vorig jaar in Rotterdam. "Hier ligt geen draaiboek voor klaar. Vanavond vieren we eerst de stevige overwinning van Oekraïne. Maar nu is inderdaad de vraag: wat gaan we doen volgend jaar? Die vraag zullen we de komende weken moeten beantwoorden."

De Oekraïners hebben zelf al aangegeven dat ze het Songfestival het liefst zelf zouden organiseren in een "vreedzaam en herenigd Oekraïne". "Natuurlijk begrijp ik heel goed dat Oekraïne dat zegt. Dat zou namelijk betekenen dat die vreselijke oorlog voorbij is", stelt Bakker. "Maar er zijn ook andere opties want om een Songfestival te kunnen organiseren, moeten we de veiligheid kunnen garanderen van iedereen die het festival bezoekt."

"De komende weken zullen daar stevige gesprekken over worden gevoerd tussen de EBU, die het Songfestival organiseert, en de Oekraïners", aldus Bakker.