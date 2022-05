Splinternieuwe Land Rover Defender van 100 000 euro gestolen in Kortrijk: "Gestolen terwijl ze de auto aan het leveren waren" 

De chauffeur van autotransportbedrijf Piceur uit Wingene, wilde vrijdagnacht rond één uur drie nieuwe Land Rovers leveren aan een garage in Kortrijk. Omdat de straat van de garage te smal is voor de grote oplegger, parkeerde de chauffeur zich aan de indoor karting wat verderop. Toen hij de drie wagens had gelost ging hij even terug naar zijn cabine om de papieren te halen. Op dat moment zit in elke auto een sleutel die tijdens een levering bij nacht wordt gedeponeerd in de brievenbus. Toen hij terug uitstapte, bleek één van de auto’s, een Land Rover Defender 110 verdwenen.

De auto heeft een waarde van 100.000 euro. De dief was ermee vandoor zonder kentekenplaat. De chauffeur verwittigde meteen de politie. Die zette een zoekactie op poten met onder andere een helikopter, maar de auto werd niet meer gevonden.