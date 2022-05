18-jarige man in levensgevaar na steekpartij op tram in Antwerpen, dader is spoorloos 

De omstandigheden van het incident - of dader en slachtoffer elkaar kennen bijvoorbeeld - is nog niet duidelijk. "Het onderzoek loopt volop, maar over motief en mogelijke identificatie kan ik nog niets zeggen. Er is nog geen dader gevat. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand", zegt Lieselotte Claessens van het parket van Antwerpen. Door de interventie en tussenkomst van de hulpdiensten was het tramverkeer op enkele lijnen gisteren een tijdlang verstoord.