Strandredders openen eerste reddingsposten in Koksijde en Blankenberge

"Met ons vijf doen wij aan cohousing en we willen een weekend lang genieten van het goede weer aan zee", vertelt Pieter Ricquier uit Leuven. "We hebben al van alles gedaan: ‘gespikeballed’, gewandeld, gebolderd op een bunker, een ijsje gegeten en een zandkasteel gemaakt. Drie van ons heb ook al gezwommen. Eens dat je erin zit valt het mee."

"We komen van zowat overal in Nederland", vertelt Marieke Roskamp uit Breda. “We vieren moeder haar verjaardag en België brengt ons meteen het vakantiegevoel. Mijn moeder en mijn broer zijn gelijk in het water gegaan maar ik vind het nog wat te koud."

"Een verrassing van mijn vriendin brengt ons naar Oostduinkerke. We zijn wel aangenaam verrast door het mooie weer. Al blijft het opvallend rustig. We hebben nog niet gezwommen maar het staat wel op de planning", vertelt Nathan D’hont uit Frasnes-lez-Anvaing in de provincie Henegouwen. “Al schrik ik wel nog van de temperatuur nu ik met de voeten in het water sta", besluit Nathan.