CD&V-burgemeester over crisis binnen partij: "Het werk in Brussel voel ik niet bij mensen op straat"

"Er wordt schitterend werk gedaan", zegt de burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera (CD&V) in "De zevende dag" over de CD&V-ministers in de federale regering. "Maar ik voel het niet bij de mensen op straat." Het beleid moet beter vertaald worden naar lokale mandatarissen, zodat "ik het op café kan gaan uitleggen". De burgemeester ziet die moeilijke vertaalslag als een mogelijke oorzaak voor de slechte koers die CD&V op dit moment vaart. Met een teleurstellende peiling en daarna een voorzitter die de handdoek in de ring gooide, en een minister die zijn ontslag gaf, zit de partij in crisis.