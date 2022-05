Presentatrice Laura Pausini tijdlang spoorloos tijdens puntentelling Songfestival: "Last van lage bloeddruk"

Het Eurovisiesongfestival is gisteravond niet geheel zonder missers verlopen. De soms chaotische stijl van de drie presentatoren ontlokte hier en daar kritiek. Vooral Laura Pausini ging over de tongen, want zij was ineens niet meer aanwezig tijdens de puntentelling, om even later toch weer op te duiken. "Last van een lage bloeddruk", brengt de zangeres en presentatrice nu opheldering.