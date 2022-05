“Turn-hoest-sebaan” en “Meer Groenplaats”: ludieke straatnamen als protest tegen luchtvervuiling in Antwerpen

In Antwerpen werden de straatnaambordjes aangepast van een aantal Antwerpse "Street Canyons". Dat zijn smalle straten waar uitlaatgassen makkelijk blijven hangen en er luchtvervuiling is. Het gaat om een actie van de Antwerpse burgerbeweging Recht op Lucht. De nieuwe straatnaambordjes met daarop namen als “Turn-hoest-sebaan”, “Zonder Boomsesteenweg”, “Alle dagen speelstraat”, “Meer Groenplaats” laten zien dat de leefbaarheid in de street canyons te wensen over laat, en ook hoe het anders kan.