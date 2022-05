ACOD trekt met bus door Limburg om hoge werkdruk in de zorg aan te klagen: "Stop met ons uit te persen"

De militanten trekken onder meer naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, naar het AZ Vesalius en naar het woonzorgcentrum De Motten in Tongeren. Het is een gezamelijke actie van ACOD/BBTK: "Wij voeren vandaag actie tegen de algemene werkdruk, een algemeen fenomeen binnen de hele social profit", zegt Alex Nijs van de BBTK. "De thuiszorg, de kinderopvang, de ziekenhuizen en de rusthuizen, ze zijn allemaal doorspekt van de werkdruk. Maar we willen ook de mensen oproepen om een enquête in te vullen rond de werkdruk, en we hopen daar eventuele oplossingen of mogelijke eisen in te vinden die we dan aan de Vlaamse of de federale overheid overbrengen."