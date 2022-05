Een Limburger of een wit konijn met kennis van zaken: welke minister trekt CD&V uit het slop?

In een interview met “Terzake” zei Bouchez dat hij ervan droomt om een “nationale liberale partij” op te richten. Het is een passage die niet werd uitgezonden, maar die alles zegt over de ambities van GLB in Vlaanderen.

Ik weet niet of de Open VLD zo opgetogen zal zijn over die plannen van de MR. In elk geval lijken de politieke partijen op dit moment vooral met zichzelf bezig te zijn, en het werk in de regeringen lijkt daardoor zo goed als helemaal te zijn stilgevallen. Al kan dat ook aan het vervroegde zomerweer liggen.