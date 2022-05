Antwerpse Stadsschouwburg gaat tegen de vlakte: "Betonrot weghalen zou miljoenen kosten"

De Antwerpse Stadsschouwburg aan het Theaterplein wordt gesloopt, schrijft Het Laatste Nieuws. Dat heeft het schepencollege beslist. Het gebouw zit vol betonrot, dat weghalen zou miljoenen kosten. Het is nog niet bekend wanneer het gebouw precies tegen de vlakte gaat. Ook wat er in de plaats zou komen, is nog niet geweten. De stad is op zoek naar een nieuwe locatie voor een modern theatercomplex.