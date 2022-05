Politieman op proces-Aquino: "De familie-Aquino ging zelf foto's maken van het lijk van dader in het mortuarium"

Het verhaal in een notendop:

Op 27 augustus 2015 werd de auto waar Silvio Aquino samen met zijn vrouw Silvia in zat, tegengehouden. Niet door de politie - zoals Silvio in eerste instantie dacht - maar door vier mannen met bivakmutsen. Silvia kon ontkomen, Silvio niet. Hij werd afgemaakt met zeven kogels. De mannen die nu terechtstaan zijn lid van een Bosnische Romaclan, hun vermoedelijke opdrachtgever is een man uit Zutendaal. Het is onduidelijk wat het motief was, losgeld vragen of een afrekening binnen het drugsmilieu. De hele reconstructie van de zaak kan je hier lezen.

In onderstaand bericht vatten we sommige delen van getuigenissen van vandaag samen. Deze namiddag getuigt de weduwe van Silvio Aquino, zij was aanwezig bij de feiten maar kon vluchten.

De meest recente updates van de dag vind je bovenaan. Niet helemaal mee? Lees dan van onder naar boven.