AZ Vesalius Tongeren heeft een geboorteloket: "Fijn initiatief, zo moet ik mijn man niet missen"

“Het aantal geboortes in Tongeren blijft redelijk constant. In 2019 waren het er 549, in 2020 zaten we op 517 en vorig jaar klopten we af op 537. Dit geboorteloket is een mooie stap in de dienstverlening die we willen bieden aan jonge ouders”, vertelde Steve hoste, voorzitter Raad van Bestuur AZ Vesalius.