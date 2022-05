België gaat mogelijk opnieuw Belgische vrouwen en kinderen terughalen uit gevangenkamp voor IS-strijders in Syrië

Wanneer de moeders bij hun terugkeer naar de gevangenis moeten, worden de kinderen hier opgevangen door familie, bijvoorbeeld de grootouders of zussen of broers van moeders. "Wij volgen al 28 kinderen op, onder hen kinderen die teruggekomen zijn in 2019", legt Gerrit Loots uit.



"Dat loopt allemaal zeer vlot. Het gaat om kinderen die nooit geradicaliseerd zijn. Ze zijn tussen 2 en 9 jaar oud. De grootste groep waren peuters en kleuters toen ze naar hier kwamen, die kan men niet radicaliseren. Ze hebben hier opnieuw een thuis gevonden. Tegen onze verwachtingen in hadden de kinderen geen grote trauma's opgelopen in Syrië. Nu blijkt het grootste probleem waar wij in de psychologische opvolging mee te maken krijgen, onthechting te zijn. De kinderen zijn bij aankomst in België abrupt gescheiden van hun moeder. Sommige van die heel jonge kinderen hebben hun moeder na aankomst maandenlang niet gezien of hoogstens één keer per maand. Ik heb er altijd al voor gepleit: haal geen kinderen weg bij hun moeders."