Nieuwe recordprijs: benzine klimt voor het eerst boven de 2 euro

Het waren al recordprijzen voor benzine in ons land, maar morgen komt daar nog een stevige kwak bovenop. Bij benzine 95 E10 komt er 9,2 eurocent per liter bij tot 2,025 euro per liter. Benzine 98 E5 wordt zelfs 16,1 eurocent duurder tot 2,201 euro per liter. De prijs voor diesel blijft onveranderd. Die ging op 5 maart al voor het eerst boven de 2 euro per liter.