Kersvers minister Jo Brouns (CD&V): "What you see is what you get, een gewone jongen uit Kinrooi"

"Ik heb al wat kabinetservaring en zit nu ook al twee jaar in het Vlaams Parlement. Ik heb heel wat affiniteit met landbouw, in de regio waaruit ik kom, is dat een belangrijk thema. Ik ga mijn best doen, maar alleen kan ik niks. We gaan het samen moeten doen, dat spreekt voor zich. What you see is what you get, dat is Jo Brouns, een gewone jongen uit Kinrooi die nu hier in Brussel staat, geflankeerd door sterke ministers en een sterke ploeg."