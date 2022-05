Burgemeester Luc Dupont van Ronse geeft in september zijn ambt door

Burgemeester Dupont is trots op wat hij de voorbije 22 jaar heeft verwezenlijkt in Ronse. "Te veel om op te noemen, ik denk dat Ronse de voorbije jaren een metamorfose heeft ondergaan. We hebben veel mooie dingen gedaan, bijvoorbeeld het voormalig ziekenhuis dat is getransformeerd naar TIO3 'center voor business en events' en waar nu toch 30 bedrijven actief zijn met samen 250 personeelsleden."

Wat Luc Dupont zal missen is "vooral het beleidsmatige werk en de collega's op het stadhuis. De vergaderingen die altijd in goede sfeer werden gehouden, ga ik zeker missen." Dupont ontkent niet dat het burgemeesterschap een zware stiel is. Maar hij zal niet "in een zwart gat vallen", weet hij. "Tot 31 augustus middernacht zal ik ten volle mijn ambt uitvoeren. Ik heb veel moeten missen als burgemeetser, je bent niet veel thuis, ik ga veel moeten inhalen."