Stadsreinigers roepen in rapfilmpje Antwerpenaren op om stad proper te houden

Met een nieuw campagnefilmpje vraagt de stad Antwerpen nog maar eens om geen afval achter te laten in straten, op pleintjes en in parken. De rapper die te zien is in het filmpje, Woody, werkt zelf voor de dienst Stadsreiniging. "Stop met sluikstort en gooi je blikjes en peuken gewoon in de vuilnisbak. Een kleine moeite, maar voor ons een wereld van verschil."